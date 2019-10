Notte di fuoco in Capitanata: brucia auto di un dirigente della Tecneco a Monte Sant'Angelo (e altri tre mezzi tra Foggia e Vico)

Notte di fuoco, in Capitanata, dove 4 auto sono state distrutte dalle fiamme a Monte Sant'Angelo, Vico del Gargano e Foggia. Su tutti gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri, intervenuti su posto insieme ai vigili del fuoco che hanno bonificato e messo in sicurezza le zone colpite.

Più nel dettaglio, a Monte Sant'Angelo, poco prima della mezzanotte, è stata data alle fiamme la Grande Punto di un dirigente della Tecneco, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti per il comune garganico. L'auto, parcheggiata in via Sacco e Vanzetti, è andata competamente distrutta. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere per la videosorveglianza della zona. Ancora, intorno alle 4, in via Manzoni, a Foggia, è andata a fuoco la Volkswagen Polo di proprietà di un gommista di 27 anni. Gli accertamenti dei vigili del fuoco non hanno rivelato segni evidenti di dolo, ma sono in corso gli accertamenti degli uomini dell'Arma. A seguire, altre due auto sono andate distrutte a Vico del Gargano: in via Valle del Greco le fiamme hanno avvolto una Fiat Panda e una Fiat Punto, entrambe di proprietà di una donna del posto di 45 anni. Anche in questo caso sono in corso le indagini dei carabinieri.