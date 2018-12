Ancora incendi auto nella notte: a fuoco due Fiat a Manfredonia e San Severo

Due incendi auto avvenuti in altrettanti comuni del Foggiano. E' quanto avvenuto nel corso della notte appena trascorsa dove due mezzi sono stati distrutti dalle fiamme rispettivamente a Manfredonia e San Severo.

Il primo caso è stato registrato nel comune sipontino, dove poco dopo la mezzanotte e mezza, le fiamme hanno danneggiato una Fiat Punto in uso ad una donna di 48 anni, incensurata. Il fatto è successo in via Ettore Fieramosca: i vigili del fuoco non hanno trovato tracce di liquido infiammabile o inneschi evidenti, ma non si esclude il dolo. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno vagliando le immagini di alcune telecamere situate in zona.

Qualche ora dopo, intorno alle 3, altro incendio auto a San Severo: in via Giusti, una Fiat Panda è stata parzialmente distrutta in un incendio che ha interessato la parte anteriore del mezzo. Il mezzo è di proprietà di una giovane parrucchiera del posto, 27enne. Le fiamme, stando a quanto appurato dagli uomini del 115, sarebbero partite dal vano motore. Anche in questo caso, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.