Auto in fiamme: brucia la 'Megane' di un vigilantes e la 'Punto' di un dipendente comunale

Ancora incendi auto, nella notte, in Capitanata. Altri due episodi sono stati registrati rispettivamente a Cerignola e Manfredonia, dove sono stati dati alle fiamme i mezzi di una guardia giurata e di un dipendente comunale.

A Cerignola, poco dopo le 4.30, in via Napoli, le fiamme hanno interessato la Renault Megane di una guardia giurata del posto. Il mezzo era parcheggiato in strada; le fiamme hanno avvolto e distrutto l'auto, danneggiando in parte anche una Fiat Punto parcheggiata poco distante. A Manfredonia, invece, intorno alla mezzanotte e mezza, in via Barletta, è stata data alle fiamme la Fiat Punto di proprietà di un dipendente comunale del posto.

Per entrambi gli episodi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno bonificato e messo in sicurezza le zone interessate dai roghi. Gli uomini del 115 non hanno trovato tracce evidenti di inneschi o liquido infiammabile, benchè non sembrerebbero esserci dubbi sulla natura dolosa. In corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.