Foggia, a fuoco due auto (danneggiata una terza) in un cortile condominiale: paura in viale Europa

Paura, la scorsa notte, all'interno di un cortile condominiale in viale Europa, a Foggia. Poco dopo le 4.30 del mattino, un incendio ha coinvolto alcune autovetture parcheggiate all'interno del supercondominio al civico 32.

Distrutte nel rogo una Fiat Punto e una Nissan Micra; danneggiata una Dacia che era parcheggiata accanto. Sul posto, per bonificare e mettere in sicurezza l'intera zona, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Foggia. Ancora da accertare le cause del rogo. Indagini in corso.