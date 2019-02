Incendiano Clio in via Sturzo...e nel dubbio danno fuoco anche all'auto “gemella”

Due auto identiche per colore e modello sono state date alle fiamme la scorsa notte, in via don Luigi Sturzo, a Foggia. A bruciare sono state due Renault Clio di colore bianco, parcheggiate a breve distanza, all’interno del medesimo parcheggio condominiale.

Sul posto, i vigili del fuoco intervenuti hanno trovato tracce di liquido infiammabile, a stabilire la matrice dolosa del gesto. Sull’accaduto indagano i carabinieri: non si esclude che i piromani abbiano “colpito” l’auto sbagliata e abbiano poi rimediato dando fuoco anche alla “gemella”.

Un’altra auto è stata danneggiata in un rogo a Lesina, in via Centonze: in questo caso si tratta di una Volkswagen Tuareg di un pregiudicato, classe 1983, del posto. Sul posto, vigili del fuoco e carabinieri per le indagini del caso.