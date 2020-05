VIDEO - Fiamme alte e fumo in via Baffi: le immagini dell'incendio che ha distrutto un'auto

Notte di fuoco in Capitanata, dove la scorsa notte sono stati registrati due incendi auto rispettivamente a Foggia (in video) e a Carapelle. Nel primo caso, le fiamme hanno completamente avvolto e distrutto una utilitaria parcheggiata in via Carlo Baffi.

Nell'altro, invece, a Carapelle è andata danneggiata una Smart di proprietà di una bracciante agricola residente in zona. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.