Incendi auto nella notte: a fuoco 'Yaris' di una commerciante e 'Astra' di un pensionato

Oltre alle auto andate a fuoco nel piazzale di una concessionaria ad Orta Nova, altri due incendi hanno riguardato due mezzi privati parcheggiati in strada.

Il primo episodio è avvenuto a Margherita di Savoia, dove nel corso della notte è andata a fuoco la Toyota Yaris di una donna, una commerciante di 54 anni del posto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che non hanno trovato tracce di benzina o altro tipo di inneschi.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, ai quali la vittima ha dichiarato di non aver ricevuto minacce. La zona non è dotata di telecamere. Altro episodio a Trinitapoli, dove in via Terenzio Magnani un incendio ha danneggiato la parte anteriore di una Opel Astra di un pensionato 77enne del posto. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che non potranno fare affidamento su eventuali telecamere.