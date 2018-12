Incendi auto nel Foggiano: distrutta Golf a Cerignola, danneggiata Alfa 156 a San Giovanni

Due auto a fuoco in altrettanti comuni della provincia. E' accaduto la scorsa notte, dove carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti, nell'ordine, a San Giovanni Rotondo e a Cerignola.

Il primo episodio è avvenuto alle 23.30, quando per cause ancora da accertare è stata danneggiata dalle fiamme l'Alfa Romeo 156 di proprietà di una donna di 65 anni, ma in uso ad un cuoco di 32. Il fatto è successo in contrada Pozzo Nuovo, lungo la Provinciale 45. Le fiamme sono partite dal vano motore del mezzo, danneggiandolo.

A seguire, a Cerignola, un incendio ha distrutto la Volkswagen Golf di un cittadino tunisino di 60 anni, bracciante agricolo. Il fatto è successo intorno alle 3 in via Quasimodo, zona non coperta da sistemi per la videosorveglianza. Su entrambi gli episodi sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Le vittime dei due incendi auto non hanno saputo riferire agli inquirenti elementi utili alle indagini.