Bruciano due auto in provincia: gli episodi a Cerignola e Orta Nova

Di nuovo incendi di auto in Capitanata: due gli episodi registrati la scorsa notte, sempre nel basso tavoliere. Il primo si è verificato a Cerignola in via Pozzo Maggiore, quando poco prima delle 2, la Ssangyong Korando appartenente a un 56enne pregiudicato del posto, è andata a fuoco riportando seri danni all’interno. Sul posto i carabinieri, ai quali il proprietario dell’auto non ha saputo dare spiegazioni.

Circa un’ora dopo una Ford Ka è andata a fuoco, stavolta a Orta Nova, in via Sandro Pertini. Anche in questo caso, il proprietario dell’auto, un pregiudicato di 42 anni, non ha saputo dare spiegazione ai militari.