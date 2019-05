Notte di fuoco in Capitanata: cinque auto in fiamme, anche quelle di marito e moglie a Carapelle

Notte di fuoco, in Capitanata, dove sono state ben 5 le autovetture date alle fiamme in tre diversi comuni: Carapelle, Troia e Torremaggiore.

Il primo episodio, in ordine di tempo, è stato registrato proprio a Torremaggiore, dove poco dopo 1.30 della scorsa notte, è stata incendiata una Ford Focus parcheggiata in via Marinelli. Si tratta dell'auto di un cittadino rumeno, classe 1974, con piccoli precedenti. L'uomo non ha saputo fornire nessun elemento utile agli investigatori.

A seguire, doppio incendio auto, a Carapelle. In Vico 20 Settembre, ignoti hanno dato alle fiamme due auto di proprietà di coppia del posto, operaio classe 1972 lui, e bracciante classe 1977 lei, entrambi incensurati.

A fuoco, quindi, una Lancia Delta e una Alfa Mito: sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco che ha inquadrato l'episodio come doloso. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.

Infine, poco dopo le 3, ignoti hanno appiccato il fuoco ad una Mercedes CLA parcheggiata in via Baldari, a Troia. Si tratta dell'auto di proprietà di un società di trasporti della zona, in uno ad un uomo di 52 anni. Le fiamme hanno danneggiato anche il mezzo di un pensionato, parcheggiato poco distante. Anche in questo caso, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Al vaglio dei militari i filmati di una telecamere situata in zona