Fiamme sulla Statale 89: a fuoco furgone della frutta, incendiate l'auto di un medico e di una donna

Oltre all'auto andata a fuoco, nel corso della notte, a Vieste, altri tre mezzi sono stati danneggiati dalle fiamme, in altrettanti comuni della Capitanata. Due casi, registrati rispettivamente a Carapelle e Torremaggiore, sono certamente riconducibili a matrice dolosa; potrebbe essersi trattato di un cortocircuito, invece, l'incendio che - alle 20 circa di ieri - ha interessato un furgone che trasportava frutta, nel tratto di Statale 89 che collega la località di Macchia a Vieste.

A Carapelle, in via Leone, poco dopo l'una della scorsa notte, un incendio ha distrutto l'Alfa 147 di un medico 37enne, in forza agli Ospedali Riuniti di Foggia. Nei pressi dell'auto incendiata, vigili del fuoco e carabinieri hanno recuperato una bottiglietta in plastica contenente tracce di liquido infiammabile. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona alla ricerca di elementi utili per individuare il responsabile del gesto. Non ha saputo fornire indicazioni utili ai carabinieri, la disoccupata di 41 anni, di Torremaggiore, la cui Ford Fiesta è stata danneggiata in un incendio divampato in via Lucera, intorno alle 3. Anche in questo caso, ad operare sono stati i vigili del fuoco, che hanno bonificato e messo in sicurezza la zona. Le indagini sono affidate ai carabinieri.