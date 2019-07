A San Severo un 'largo' dedicato al maresciallo Vincenzo Di Gennaro

Il prossimo venerdì, 12 luglio, il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, inaugurerà un 'largo' dedicato alla memoria di Vincenzo Di Gennaro, il maresciallo maggiore dei carabinieri ucciso lo scorso 13 aprile, in un agguato a Cagnano Varano. Individuato un largo nei pressi della casa paterna di Di Gennaro. L'intitolazione fu deliberata dalla Giunta comunale di San Severo nell'aprile scorso, come "tributo al nostro concittadino per il sacrificio compiuto".