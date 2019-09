Fratelli della Stazione multati dalla PolFer, imprenditore di Monte Sant'Angelo: "Pagherò per voi"

Tutta la città si stringe attorno ai Fratelli della Stazione, i volontari che da vent'anni aiutano i senza tetto che trovano rifugio presso la stazione ferroviaria di Foggia. Ieri sera, infatti, il gruppo di volontari è stato multato dalla Polizia Ferroviaria perchè trovato sui binari senza il titolo di viaggio.

L'episodio ha scandalizzato i più, perchè letto come una 'chiusura alla solidarietà'. Tra tanta solidarietà, i FdS raccolgono anche aiuti concreti. Come quello di Michele, giovane imprenditore di Monte Sant'angelo che attraverso FoggiaToday lancia l'appello: "Ho letto la notizia della multa in stazione. Se la cosa non vi offende vorrei pagare per voi la multa. La Provincia di Foggia è fatta di tante persone per bene".