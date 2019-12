Immigrazione, il Viminale convoca la Capitanata: vertice a Roma sui ghetti di Borgo Mezzanone e San Severo

Summit sull’immigrazione domani al Viminale. Stando a quanto apprende Foggiatoday da fonti interne, la convocazione arriva direttamente dal Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, il Prefetto Matteo Piantedosi, e verterà sulle problematiche dei ghetti di Borgo Mezzanone e San Severo (cd. di Rignano Garganico).

Il vertice è in programma a mezzogiorno. Parteciperanno i Capi Dipartimento della Pubblica sicurezza e delle Libertà civili e dell’Immigrazione, oltre al Prefetto di Foggia Raffaele Grassi, ai sindaci di Foggia e San Severo, Franco Landella e Francesco Miglio, il commissario di Manfredonia Vittorio Piscitelli e il vicepresidente della Regione Antonio Nunziante.

Di recente il tema dell’immigrazione in Capitanata è tornato alla ribalta sulle cronache per l’incendio che ha distrutto il cosiddetto ‘Gran Ghetto’, sito ai piedi di Rignano Garganico, in agro di San Severo, e, più di recente, la protesta dei migranti promossa da Campagne in Lotta che ha bloccato alcune arterie della città di Foggia lo scorso 6 dicembre.