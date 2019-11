L'ex pista dove si muore ancora non ci sarà più, in vent'anni da 2mila a 60 migranti al Cara: sfida è "accoglienza diffusa"

Il Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, il prefetto Michele Di Bari, ha presieduto questa mattina a Foggia, in Prefettura, un summit per analizzare le problematiche riguardanti il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Borgo Mezzanone e l'adiacente insediamento spontaneo denominato "ex pista".

Alla riunione hann preso parte, tra gli altri, il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, e i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il 32^ Stormo, Genio fuastatori 11^ reggimento, Invitalia SpA, l'agenzia regionale del Demanio e il Provveditorato regionale e provinciale alle Opere Pubbliche.