Imbratta i vagoni di un treno, ma non fa i conti con la Polfer: inseguito per 3 km e arrestato

Art Attack sui vagoni di un treno, arrestato 34enne foggiano. Nell’ambito di una vasta e pianificata attività di prevenzione e repressione di reati in danno di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, con particolare riguardo all’imbrattamento delle carrozze in sosta sugli ultimi binari dello scalo ferroviario, nella giornata di ieri è stato arrestato un graffitaro, sorpreso dalla PolFer mentre imbrattava due vagoni del treno regionale fermo su quel binario.

Il fatto è accaduto alle 17 di ieri: gli agenti della polizia ferroviaria di Foggia hanno immediatamente raggiunto l'uomo, che ha tentato la fuga oltrepassando l’intero fascio di binari e scavalcando la recinzione dell’ex consorzio agrario, cercando di far perdere le proprie tracce. Lo stesso, però, è stato inseguito dagli operatori che lo hanno raggiunto dopo circa 3 km di corsa. L'uomo ha tentato in tutti i modi di divincolarsi, opponendo una viva resistenza che ha causato lesioni ad un agente, giudicate guaribili in 10 giorni.

C.V, 34enne con diversi pregiudizi di polizia specifici, è stato arrestato per i reati di imbrattamento e deturpamento di cose altrui, nonché resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre il materiale utilizzato per imbrattare i vagoni, è stato sottoposto a sequestro. Dopo le incombenze di rito, l’arrestato - così come disposto dal P.M. di turno - è stato collocato presso l’abitazione della madre in regime di arresti domiciliari.