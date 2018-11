Imbrattata la sede di Foggia del M5S: "Siete il PD", "No Tav, Tap e Ilva"

"No Tap, No Tav, no Ilva e siete il PD": questo pomeriggio sono comparse queste scritte sulle serrande d'ingresso della sede foggiana del Movimento 5 Stelle di via Arpi e piazza Federico II. Chi ha colpito lo ha fatto con il chiaro intento di accusare i grillini di non aver mantenuto i patti pre-elettorali sul gasdotto sotterraneo che verrà costruito sulla costa salentina, sulla più grande acciaieria d'Europa di Taranto e sulla realizzazione della TAV.