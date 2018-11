VIDEO | Una vergogna made in Foggia risolta da 'Le Iene': solo ora i bambini possono andare a scuola

Ci son volute Le Iene al Comune di Foggia per far partire il servizio di scuolabus per i bambini rom del campo Arpinova che si trova a 15 km dalla città. Ieri, su Italia 1, il capoluogo dauno in primo piano in un servizio a cura della iena Nina per raccontare il disservizio che da anni si ripete a tutto svantaggio dei piccoli scolari: nessuno scuolabus li va a prendere ad inizio anno scolastico. Per loro, se tutto va bene, la scuola inizia con mesi di ritardo a causa dell’inerzia con cui l’assessorato ai Servizi sociali si è sempre occupato della questione. Ergo, niente istruzione. Nel 2018 e in una città che vorrebbe dirsi civile.

Chiamate dal movimento Italia in Comune, animato dal consigliere comunale Vincenzo Rizzi e dall’indefesso Francesco Gentile che si sono sempre occupati della questione, le telecamere de le Iene hanno così documentato il calvario che ben 70 bambini hanno dovuto patire negli ultimi due mesi: in assenza di scuolabus se proprio si vogliono requentare le lezioni, sveglia alle 6.00 del mattino ed almeno cinque km a piedi per provare a prendere un autobus dei pendolari che attraversa le strade di campagna foggiane.

In alternativa, tutto a piedi. Il che significa entrare con sistematicamente alla seconda ora. Con evidenti conseguenze: nessuna istruzione, nessuna integrazione, futuro scadente, maggiore ghettizzazione.

Abbiamo scritto al passato poco prima, “hanno dovuto patire”, perché, raggiunti dalla iena Nina, sindaco Landella ed assessore Roberto hanno prima opposti i sempiterni problemi di bilancio, salvo, il giorno dopo, pubblicare il provvedimento di attivazione del servizio. Servivano le Iene, evidentemente.