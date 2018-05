VIDEO | Abbandonato da 70 anni, ora l'idroscalo di Cagnano "può diventare un volano per il Gargano"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un periodo storico in cui si iniziavano a sfruttare gli idrovolanti con una funzione perlustrativa sulle coste croate dove permaneva l’esercito austro-ungarico. L’idroscalo venne utilizzato fino alla seconda guerra mondiale e poi abbandonato. Oggi restano i ruderi di quelle palazzine, disabitati ma che andrebbero valorizzati.

Così il sindaco di Cagnano Varano, Claudio Costanzucci: "Abbiamo chiesto di poter rientrare in possesso di questa area, due mesi fa abbiamo fatto un incontro con i rappresentanti del Ministero della Difesa per cercare di arrivare a una progettazione di valorizzazione". E ancora: "Bisogna fare in modo che questa struttura possa diventare un volano per questo territorio"