"Abbiamo pianto di gioia". Mamma di una alunna guarita dal virus e docente si "incontrano". "Momento bellissimo"

E' gurita dal Covid-19 ed è tornata a casa la mamma di una alunna del liceo Volta di Foggia. A darne notizia il dirigente scolastico Gabriella Grilli con un post su Facebook: "Mi giunge questo bellissimo messaggio scritto da una cara docente del nostro Liceo 'A. Volta'. E pensare che c'è in giro ancora qualcuno che pensa che la scuola non abbia lavorato e non stia continuando a lavorare..."

"Cara preside, sto per darle una bellissima notizia. La mamma di "....." è tornata a casa. Oggi l'ho "incontrata" in videolezione ed è stata una vera festa, seppur virtuale. È stato commovente, abbiamo pianto ma di gioia ed in quel pianto ci siamo abbracciate. È stato un momento bellissimo! La signora ci tiene tanto a ringraziare lei e tutta la scuola per la vicinanza dimostrata nei confronti della sua "piccola". Lei, cara preside, ha creato una comunità non solo educante, ma anche accudente e, in questo momento storico, è riuscita con la sua scuola ad offrire un importante e fondamentale servizio al Paese"