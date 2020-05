"Ho capito che lottavo contro qualcosa di terribile". Esce dopo 50 giorni di inferno: "Grazie a voi angeli ce l'ho fatta"

Con un post su Facebook una delle pazienti guarite dall'infezione da Covid-19, dimessa e tornata a casa ieri "finalmente", racconta la sua esprienza nel reparto Malattie infettive del Policlinico Riuniti di Foggia.

Durante i giorni di febbre alta ero consapevole di stare lottando contro qualcosa di terribile; proprio quando credevo che il peggio fosse passato quel "qualcosa" ha iniziato a togliermi l'aria ed ho sentito la vita scivolarmi via

Per fortuna l'abbiamo capito in tempo e siamo corsi da loro, dagli "angeli", non quelli in cielo ma gli "angeli" del reparto malattie Infettive Covid del Policlinico Riuniti di Foggia.

Non finirò mai di ringraziare tutto il personale sanitario: medici, infermieri. oss che con grande professionalità e dedizione mi hanno (così come a tanti altri) tirata fuori da un tunnel.

Con grande umanità mi hanno supportata e confortata nei momenti di fragilità, perché restare "isolati" per 50 giorni non è facile.

Ho imparato a riconoscerli dagli occhi, l'unica parte visibile quando entravano tutti bardati, in quegli occhi inizialmente vedevo tanto timore: mettono a rischio la propria vita per salvare la nostra; poi tanto coraggio, forza, entusiasmo, affetto...quell'affetto che, come una grande famiglia, mi hanno donato fino al ritorno a quello della mia.

Sarò sempre grata e riconoscente a tutti loro e a tutte le persone care che, fuori da quel reparto, mi sono state vicine con messaggi, telefonate e con la preghiera.

Grazie, infinitamente grazie a tutti!