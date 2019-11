Rifiuti speciali abbandonati nel cuore del Parco del Gargano: blitz delle Guardie Ambientali, a Mattinata

Abbandono di rifiuti speciali nel cuore del Parco Nazionale del Gargano. È quanto denuncia il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, Alessandro Manzella, nei pressi del bosco Vergone del Lupo, in agro di Mattinata a pochi chilometri da Vieste.

Qui, le Guardie Ambientali hanno notato (e immediatamente segnalato alle autorità competenti), un'abbandono di rifiuti speciali - tubi in PVC utilizzati per l'irrigazione, grande frigo congelatore, materassi e cassette in plastica - nel Parco Nazionale del Gargano zona 1, SIC e ZPS, una zona incontaminata a ridosso di un'area attrezzata per picnic.

"È necessario rimuovere al più presto quei rifiuti", spiega Manzella, "affinchè quell'area non diventi ricettacolo per altri rifiuti, dando poi origine ad una vera e propria discarica abusiva. Inoltre, se smaltiti in maniera illecita, causerebbero danni ingenti all'ambiente, con ripercussioni su tutto l'ecosistema"