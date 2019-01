A San Severo istituito il gruppo della Guardia di Finanza: più uomini e mezzi per contrastare la malavita

Potenziata la presenza delle Fiamme Gialle nella città di San Severo. Dal 1° gennaio 2019, infatti, è stato istituito il Gruppo di San Severo, retto da un maggiore o un tenente colonnello. "E' un ulteriore segnale dell'attenzione che i vertici della Guardia di Finanza prestano al territorio di Capitanata", spiega a FoggiaToday il colonnello Ernesto Bruno, a capo del Comando provinciale di Foggia. "Un'attenzione che si traduce in più uomini e risorse per contrastare la criminalità comune e organizzata in quel territorio".