Giuseppina lotta tra la vita e la morte: le condizioni psicofisiche del marito erano peggiorate, giallo sul dramma di Cerignola

Sono sempre più disperate le condizioni di Giuseppina Pantone, la donna che ieri mattina è stata ferita con un colpo di pistola alla testa esploso dal marito, Francesco Ciuffreda, di 69 anni, che ha ucciso la sua vicina di casa e si è poi tolto la vita.

Le condizioni della donna, trasportata in elisoccorso a ‘Casa Sollievo della Sofferenza’, erano apparse sin da subito serie: anestesisti-rianimatori e neurochirurghi avevano messo la paziente in ‘protezione cerebrale’ e l’hanno sottoposta a tac per valutare l’estensione dei danni. Le sue condizioni restano gravissime, la prognosi è riservata.

Intanto, le indagini dei carabinieri sono tutte concentrate nella definizione del movente dietro alla strage di Contrada Cerina, a Cerignola. A metà mattinata, l’agricoltore incensurato Francesco Ciuffreda ha impugnato la sua pistola calibro 7,65 (legalmente detenuta) e ha premuto il grilletto prima contro la moglie, la 65enne Giuseppina Pantone, poi contro la vicina di casa, la 55enne rumena Luminita Brocan, morta sul colpo. Poi ha rivolto l'arma contro sé stesso e si è tolto la vita.

Per tutta la notte, i militari hanno ascoltato amici e parenti delle vittime. Non emergono pregressi, vecchie ruggini né rancori tra le due coppie. Anzi, vi era un rapporto di amicizia: Luminita Brocan e suo marito lavoravano da tempo nella masseria come guardiani e 'tuttofare'; una presenza fondamentale soprattutto da quando le condizioni psicofisiche del 69enne erano peggiorate per una malattia diagnosticata da poco. Intanto, come da prassi, verranno acquisiti i tabulati telefonici dell'uomo e della vittima, mentre nei prossimi giorni potranno essere conferiti gli incarichi per eseguire l’autopsia sul corpo di Ciuffreda e della vittima.