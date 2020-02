Incendio sulla 'pista', restano disperate le condizioni della donna ferita: ustioni sul 90% del corpo

Restano disperate le condizioni della donna africana rimasta gravemente ustionata nell'incendio che, la scorsa notte, ha distrutto almeno tre baracche dell'ex pista, il ghetto dei migranti che sorge sulla vecchia pista militare di Borgo Mezzanone.

A causare il rogo, l'esplosione di una bombola a gas utilizzata per alimentare stufe e fornelli negli alloggi di fortuna. La donna, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe stata investita dall'esplosione mentre dormiva. Gravissime le sue condizioni: è stata trasportata tramite elisoccorso all'ospedale di Bari, dove è ricoverata con ustioni sul 90% del corpo (la metà delle quali di terzo grado).

VIDEO | Incendio sulla 'pista': le immagini della devastazione

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri. Per i militari, si preannunciano difficili le operazioni per identificare la donna (che i migranti della pista indicano come una 30enne): nel rogo, infatti, sono andati distrutti eventuali documenti o effetti personali utile a darle un nome e una identità certa; le ustioni - spiegano dall'Arma - hanno coinvolto anche le mani, rendendo impossibile anche il riconoscimento attraverso le impronte digitali.

Non si tratta, purtroppo, di un episodio isolato. Gli incendi nell'ex pista - area attualmente oggetto di una serie di abbattimenti controllati e finalizzati allo smantellamento totale - si susseguono con preoccupante frequenza. L'ultimo episodio risale all'alba dello scorso 20 novembre; in altri due casi, le fiamme, divampate sempre per cause accidentali, hanno provocato anche la morte dei migranti che vi risiedono.