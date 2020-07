Graffio da pipistrello: dimessa la bambina di 7 anni. Immunoglobuline iperimmuni dal centro antiveleni di Foggia

E' stata dimessa ieri mattina la bambina svedese di 7 anni assistita dall’ospedale di Livorno a seguito di un graffio di pipistrello ricevuto nei giorni scorsi a Milano.



La famiglia che si trovava in transito per motivi turistici da Livorno si è presentata all’ufficio Igiene e Prevenzione per richiedere una vaccinazione a seguito dello scontro con un pipistrello avvenuto la settimana scorsa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il personale ha così disposto una profilassi anti-rabbica alla quale affiancare la somministrazione di immunoglobuline iperimmuni. Il pronto soccorso ne ha così chiesto fornitura al centro antiveleni di Pavia che consultando la disponibilità a livello nazionale, ha dato indicazioni al Policlinico Riuniti di Foggia per la spedizione attraverso il centro antiveleni diretto dalla professoressa Anna Lepore.



La bambina, seppur in ottime condizioni di salute, è stata precauzionalmente tenuta in osservazione per una notte nel reparto di pediatria.