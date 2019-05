VIDEO | Brividi sugli spalti, cori e striscioni per Donato al 'Monterisi' di Cerignola: "Uno di noi, vogliamo giustizia"

"Giustizia per Donato", così i tifosi dell'Audace Cerignola nel corso della partita vinta 5 a 1 contro il Taranto: le immagini video dei cori per Donato Monopoli, il 25enne morto dopo sette mesi di ospedale in seguito a una aggressione avvenuta in una discoteca di via Trinitapoli a Foggia