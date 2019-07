Il Prefetto si prodiga per Giuseppe, il senzatetto foggiano ammalato. In città altri due casi (e i Servizi Sociali latitano)

Il Prefetto di Foggia lavorerà per “trovare una soluzione attraverso i servizi istituzionali, mentre noi continueremo a cercare una soluzione immediata per garantire una sistemazione dignitosa a Giuseppe”. Così i Fratelli della Stazione all’esito del vertice convocato oggi in Prefettura sul caso di Giuseppe P., il senzatetto 70enne foggiano bisognoso di cure e di un alloggio dignitoso che ha scosso la città nei giorni scorsi. Il prefetto, Raffaele Grassi, si è subito attivato. Oggi il tavolo, al quale, però, mancavano i Servizi Sociali del Comune di Foggia. “Spiace registrare questo” dicono dall’associazione. Ma tant’è. Grassi proverà a individuare una strada per via istituzionale, i Fratelli della Stazione per via privata, “perché sono tanti i foggiani che ci stanno contattando in queste ore” dichiara a Foggiatoday Emiliano Moccia. Lo Sportello Avvocati di Strada seguirà il caso dal punto di vista legale. Intanto ci sono almeno altri due casi in città simili, uno è più grave dell’altro dal momento che l’uomo in questione per problemi respiratori è costretto a convivere con l’ossigeno. E così vive la strada.