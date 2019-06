Nel mirino della malavita, chiede l'intervento di Matteo Salvini o "lascio la Capitanata": tremano 100 lavoratori

Cinque episodi criminali in pochi mesi. E Giovanni Santacroce minaccia di chiudere baracca, la Giovanni Santacroce spa, eccellenza del settore cerealicolo della Capitanata sita ad Ascoli Satriano, e andare via. Con danni per almeno 100 unità lavorative. Prima, però, si tenta di portare il caso all’attenzione del Ministro Matteo Salvini. Lo fa l’avvocato Antonio Vigiano, già commissario ed esponente della Lega, che scrive ai parlamentari del suo partito, Luigi D’Eramo, che è anche segretario regionale della Puglia, e Rossano Sasso, ai quali è demandato il compito di farsi tra tramite. L’ultimo attentato dinamitardo Santacroce lo ha subito nella notte tra il 14 e il 15 giugno.

“Nelle prime due occasioni – scrive Vigiano- venivano esposi dei colpi da arma da fuoco all'indirizzo dell'azienda e dell'autovettura della moglie del Santacroce. Successivamente, per ben due volte, sono state lasciate delle bombe all'ingresso dell'azienda e fortunatamente non sono esplose. Infine, l'episodio occorso tra il 14 e il 15 giugno, purtroppo andato a segno.

Questo pomeriggio – continua l’avvocato- ho ricevuto personalmente il sig. Giovanni Santacroce presso il mio studio e lo stesso, oltre ad avermi raccontato l'episodio occorsogli, mi ha evidenziato che la sua società ha sedi anche in Grecia, in Russia e in Turchia, ragion per cui, benché il Santacroce sia fortemente legato alla sua terra, se il clima di tensione dovesse perdurare, non esclude di trasferire i suoi affari all'estero, decisione questa che se presa dal Santacroce comporterebbe una perdita occupazionale di circa 100 unità (senza considerare le relative famiglie, nonché l'indotto che lavora con la società di cui trattasi).

Ciò posto e ritenuto, il Santacroce, che ha ricevuto la solidarietà da parte di tutti i vertici imprenditoriali locali ed è stato già ricevuto dal Prefetto di Foggia, mi ha chiesto l'interessamento al suo caso del nostro Ministro Salvini, che vorrebbe incontrare o presso la sua azienda, anche per fargliela visitare, o recandosi personalmente a Roma.

Spero tanto che la richiesta del Santacroce, che faccio mia, possa essere accolta dal nostro Capitano, in quanto darebbe forza a uno dei più grandi imprenditori cerealicoli locali, che sicuramente combatterebbe la sua lotta contro l'illegalità con più forza e più coraggio”.

Estratto dell’interrogazione parlamentare dell’on. Spena (Forza Italia)

Il caso è approdato in Parlamento grazie ad una interrogazione di Forza Italia. “Una violenta esplosione si è verificata nella notte tra il 14 e il 15 giugno provocando ingenti danni ad alcuni silos di stoccaggio di grano duro dell’industria molitoria della società Santacroce Giovanni Spa, sita in Ascoli Satriano, nel cuore del Tavoliere delle Puglie. Interpellato dalla stampa, Giovanni Santacroce , tra i più importanti imprenditori cerealicoli del territorio, ha descritto un crescendo di intimidazioni consistenti in lettere, minacce, segnali strani, fino alla violenta deflagrazione di alcuni giorni fa; l’imprenditore non è stato in grado di fornire indicazioni sui possibili autori dell’attentato. Le indagini si muovono a tutto campo e secondo gli inquirenti la pista estorsiva è quella più accreditabile.



La Santacroce Giovanni Spa, capofila di un gruppo societario più ampio, opera nel settore cerealicolo ed è considerata uno dei più grandi stoccatori e trader del Mezzogiorno. Con un fatturato di circa 50 ml. di euro dà lavoro a circa 100 persone tra diretti e indotto, operando su più siti sparsi sull’intero territorio provinciale. Il gruppo dispone di capacità di stoccaggio per circa 1,5 milioni di quintali di grano duro, pari a circa il 20% dell’intera produzione della Capitanata, trasformando il grano stoccato in semola destinata a rifornire i principali pastifici italiani.



L’impresa a partire dal 1992, ha avviato l’attività di lavorazione delle sementi, producendo oltre 100.000 quintali di soli semi di grano duro l’anno. A supporto di tale attività, l’azienda è dotata di un gruppo di ricerca e di breeding al fine di ottenere cultivar di propria costituzione, meglio performanti, sia dal punto di vista produttivo che qualitativo. Negli ultimi anni, il gruppo ha acquisito una società di ricerca e di costituzione di nuove varietà vegetali, COSEME SRL, azienda storica per la costituzione di nuove varietà di grano duro, insieme ad altre 3 sole società rimaste in Italia.



Nel 2009 la Santacroce spa ha partecipato alla costituzione della società cooperativa agricola per azioni O.P. del Tavoliere (Organizzazione di Produttori Cerealicoli) ed è stata promotrice di un importante Progetto integrato di filiera (PIF), permettendo ai produttori cerealicoli della capitanata di accedere ai finanziamenti previsti dalla Comunità Europea per l’ammodernamento tecnologico delle proprie aziende.



Nel 2010 l’azienda ha avviato un impianto molitorio nella zona industriale di Ascoli Satriano (FG), sito dove è avvenuta l’esplosione dell’ordigno. In questo stabilimento si producono semole di grano duro biologiche e convenzionali, destinate ai più importanti pastifici italiani (De Cecco, Rummo, Delverde, ecc..). L’impianto molitorio, realizzato con le più moderne tecnologie, è ritenuta dai clienti una perla di efficienza e di garanzia qualitativa del prodotto. Anche lo stoccaggio delle materie prime avviene mediante refrigerazione, evitando di utilizzare prodotti chimici di sintesi. Si riesce così ad ottenere un prodotto realmente sano, pulito, sostenibile, di elevata qualità.



Dal 2010 ad oggi, la Santacroce Giovanni Spa, ha ampliato la propria attività ed il proprio raggio di intervento, operando una serie di acquisizioni, sia societarie che immobiliari, con una copertura commerciale e di servizi sull’intero territorio provinciale.



Quanto sopra detto serve a chiarire che la Santacroce spa è azienda tecnologicamente avanzata, punto di riferimento economico del foggiano: l’attentato sopra descritto, perpetrato in un momento cruciale per l’intera filiera cerealicola, costituisce quindi un salto di qualità della criminalità locale, ormai in grado di colpire significativamente il tessuto economico dell’intero territorio, e si inquadra in un crescendo di aggressioni delle criminalità organizzata contro gli agricoltori locali: nella vicina Lucera le oltre 1.000 imprese agricole locali riferiscono di un vero e proprio «assedio» della malavita;



Confindustria Foggia nell’esprimere la propria solidarietà al Santacroce, ha chiarito che la questione della sicurezza è ormai divenuto il fattore primario per fare impresa nel foggiano, affermando che, sino a che non saranno ripristinate le condizioni attese dal sistema imprenditoriale, non vi potrà esser lo sviluppo economico e sociale da tutti auspicato”.