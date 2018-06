Condannato con sentenza definitiva, fa perdere le proprie tracce. Ma i carabinieri lo beccano in Tribunale: arrestato

Si sono aperte le porte del carcere per Giovanni Capuano, 27enne pregiudicato di Cerignola. L’uomo, destinatario del provvedimento in quanto condannato con sentenza definitiva a un anno e otto mesi di reclusione per ricettazione, da qualche giorno aveva fatto perdere le proprie tracce.

I carabinieri di Cerignola, mentre si trovavano nel Tribunale di Foggia per altre ragioni, hanno notato l’uomo, anch’egli in Tribunale ma per altri reati commessi nel corso del tempo. Alla vista degli uomini in divisa, Capuano ha tentato di allontanarsi senza dare nell’occhio. Per lui la fuga si è interrotta sul nascere: i carabinieri, una volta riconosciutolo, lo hanno subito bloccato e arrestato.