VIDEO | Giornata delle vittime della strada: tra lacrime e preghiere Foggia ricorda i suoi "Angeli"

Anche a Foggia si è celebrata la giornata per le vittime della strada, istituita nel 2005 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per "sollecitare l'attenzione pubblica sul dramma degli incidenti stradali e per ricordare, a governi e società, la responsabilità collettiva di questa guerra silenzio".

Al Quartiere Cep, dove sorge il monumento in ricordo delle vittime foggiane, è stata depositata una corona di fiori, alla presenza dell'assessore Morese, del comandante della Polizia Locale Delle Noci, e dei parenti delle vittime.