Illegalità, posti per disabili occupati, incidenti e risse. La Polizia Locale risponde alle polemiche: "Ecco la nostra giornata-tipo"

"Ecco dove sono i 'vigili urbani' di Foggia". Agli 'attacchi' via social, la Uil Polizia Locale risponde pubblicando una giornata tipo (nello specifico, quella di ieri), a bordo di una pattuglia di viabilisti della Polizia Locale di Foggia.

"Turno 8/14. Si comincia la giornata con il servizio di vigilanza in entrata alla scuola Parisi in via Matteotti/ Marchese De Rosa. La presenza dei due operatori di Polizia Locale Vice Sovrintendenti Antonio e Michela ha fatto da deterrente e il traffico è stato disciplinato. Terminato questo servizio considerato dal Comando di via Manfredi di massima priorità, arriva la prima richiesta di intervento da parte della Sala Operativa che loro chiamano C.R.O.: "A1, portatevi in via Trani per un passo carrabile ostruito da un veicolo".

Vista la vicinanza da via Matteotti, la A1 arriva in via Trani dopo pochi minuti. Mentre il V. Sovr. Antonio comincia a compilare l'A.d.A. (Avviso di Accertamento... la multa praticamente), la collega Michela tira fuori il fischietto nella speranza di attirare, con i suoi insistenti trilli, l'attenzione dell'automobilista distratto, purtroppo senza riuscirci. "C.R.O. da A1. Fai giungere qui sul posto il carroattrezzi". La C.R.O.: "Dovete attendere perché il carroattrezzi sta già effettuando una rimozione in via San Lorenzo per un posto disabili occupato da non avente titolo in supporto alla A23". Dopo circa mezz'ora (anche più) arriva il carroattrezzi che aggancia l'auto e la porta nel deposito della Polizia Locale. Verbali, timbri e procedure di rito e la pattuglia è nuovamente operativa.

"A1 da C.R.O.. Portatevi urgentemente sulla statale 673 in ausilio alla A21 che deve rilevare un sinistro con auto uscita fuori strada. Dovete deviare il traffico su via Napoli fino a nuovo ordine". Ricevuto l'ordine di riaprire, dopo quasi due ore, è arrivato il momento di un caffè al bar. No, perché di transito su via Vittime Civili, un gruppo di cittadini ferma la A1 segnalando una donna colta da malore che necessita di cure mediche. "C.R.O. da A1. Fai giungere in via Vittime Civili una ambulanza del 118. Donna di circa 70 anni, cosciente, lamenta vertigini...". Il 118 arriva immediatamente, si generalizza la malcapitata per ulteriori accertamenti che verranno effettuati il giorno successivo e, finalmente si riesce a prendere questo benedetto caffè.

"A1 da C.R.O.. Portatevi in via della Repubblica su in ausilio ai VVF. Pare che un cornicione si stia staccando da uno stabile al civico...". Parte del cornicione ha ceduto e ha danneggiato alcuni veicoli in sosta. Mentre i vigili del fuoco mettono in sicurezza l'area, il V. Sovr. Antonio fa accertamenti sulle auto rimaste danneggiate mentre la V.Sovr. Michela, dopo aver chiuso al traffico il tratto di strada interessato dall'intervento, annota informazioni sullo stabile ed il suo amministratore per gli atti conseguenti. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Si riprende il pattugliamento e, in transito su via Manfredi, si nota un pullman bloccato a causa di un veicolo parcheggiato irregolarmente a spina di pesce. Mentre la V.Sovr. Michela compila l'A.d.A. (la multa), il collega Antonio tira fuori il fischietto. Questa volta, l'automobilista distratto corre sul posto e, così, non si procede alla rimozione del veicolo.

"La C.R.O. ad A1 e A8. Con urgenza in ausilio alla A27 in via Fiume... I colleghi in assetto S.A.D. (Servizio Anti Degrado) segnalano una rissa in atto. Sul posto sta giungendo anche una volante della Polizia di Stato". L'intervento della A27 che pattuglia il quartiere ferrovia ha evitato il peggio. Due persone vengono fermate e accompagnate in Questura per le procedure di rito. La A27 ne avrà per ore e ore!

"Se l'emergenza in via Fiume è rientrata, la A8 Street Control si porti in corso Giannone. A questa C.R.O. è giunta segnalazione di problemi alla viabilità causa veicoli in sosta in doppia fila mentre la A1 può adempiere alla Nota n°... per soste irregolari su corso Garibaldi... negativo, negativo, A1 portati in via Napoli altezza Ospedali Riuniti in ausilio alla A4 che sta avendo problemi con un parcheggiatore abusivo"... sarà contestato un V.d.C. (Verbali di Contestazione) al Codice della Strada e impartito un ordine di allontanamento per 48 ore (Daspo Urbano).

Alle ore 13.30, dopo il servizio di vigilanza in uscita degli alunni della scuola Parisi, la A1 finalmente rientra al Comando di Via Manfredi ma viene subito avvisata dall'ufficiale di turno Commissario Capo Lello che dovrà protrarre il servizio per l'espletamento di un T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio)... "Ragazzi, purtroppo non abbiamo personale disponibile e il tso lo dovete fare voi. Mi raccomando, procedete con cautela perché il paziente pare sia molto agitato". Se vi chiedete dove stanno, ecco dove sono i 'vigili urbani'.