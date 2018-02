A Foggia la giornata provinciale contro le mafie e la corruzione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Tra le tante altre attività svolte durante gli ultimi anni dall'intestata "Populus" a sostegno della cittadinanza attiva, quella per il coinvolgimento dei cittadini sul problema "mafia" in Capitanata e delle soluzioni da poter dare ad esso, ha assunto una valenza ed importanza preminenti con l'attuazione di una costante attività d'informazione e di sensibilizzazione sull'intero territorio della Daunia, articolandosi su due livelli distinti, uno istituzionale, che ha visto coinvolte tutte le realtà sia pubbliche che private che combattono i sistemi mafiosi ed un secondo livello realizzatosi con l'attività quotidiana di raccolta, svolta dai cittadini attivi sulle piazze e sulle strade daune, delle firme a sostegno delle iniziativa portate avanti, tra le quali, quella dell'istituzione a Foggia di uno strumento stabile di prevenzione investigativa realizzabile ed utile, una Sezione Operativa Distaccata dal Tribunale di Bari della Direzione Investigativa Antimafia.

Con il patrocinio della Provincia di Foggia rappresentata dal Presidente Francesco Miglio e dell'Ufficio Scolastico Territoriale del MIUR di Foggia rappresentato dal Dirigente Maria Aida Tatiana Episcopo, organizzata da 'Populus', Libera Associazione per una Democrazia Territoriale Partecipativa e Deliberativa, in data 20 febbraio 2018, presso la Sala del Tribunale della Dogana in Foggia, Piazza XX Settembre, si svolgerà la "Giornata Provinciale contro le mafie e la corruzione".

Saranno ospiti relatori i sig.ri Don Aniello Manganiello, sacerdote campano da anni impegnato contro la camorra e fondatore dell'associazione "Ultimi" che diffonde la cultura della legalità soprattutto fra i più giovani, Dott. Franco Roberti, già Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ed oggi consigliere ministeriale per le materie attinenti al terrorismo e alla criminalità organizzata, Dott. Romano De Grazia, presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione e fondatore e presidente del “Centro Studi Lazzati”, Dott. Antonio Turri, presidente nazionale "I Cittadini contro le mafie e la corruzione", Dott. Catello Maresca magistrato antimafia a Napoli, Dott. Elio Veltri medico e giornalista italiano conduttore di numerose inchieste sulla legalità del sistema economico e politico italiano, Dott. Vito Savino, già presidente del Tribunale di Trani e di Bari, Garante degli studenti dell'Università di Bari, già consulente della commissione parlamentare antimafia insieme al giudice Falcone ed il Prof. Marco Angelini, ricercatore dell'Università degli Studi di Perugia e dall'anno 2005 docente del corso di studi “Legislazione antimafia”.

Porteranno i saluti i rappresentanti delle Istituzioni presenti sul territorio. Vista l’importanza dell’argomento, detta manifestazione si svolgerà, rivolta alle scuole, durante l'arco della mattinata dalle ore 9,30 alle ore 12,30; proseguirà nel pomeriggio con un taglio maggiormente tecnico ma comunque rivolto alla cittadinanza tutta, dalle ore 15,30 alle ore 18,30