Giornata nazionale della memoria: presente anche il C.u.p. di Foggia

In occasione della Giornata Nazionale della Memoria indetta per il prossimo mercoledì 21 marzo a Foggia non poteva venire meno il sostegno dei soci del C.U.P., il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali di Foggia.

L’appuntamento per i professionisti aderenti e per i partecipanti è alle ore 8.45 in Corso Vittorio Emanuele, 8 dinanzi alla sede dell’ Ordine degli Architetti di Foggia: in seguito la rappresentanza costituita si aggregherà al corteo cittadino che prenderà il via dalle ore 9 da Piazza Cesare Battisti, sfilando con uno striscione rappresentativo riportante i loghi di tutti gli ordini professionali e i collegi aderenti: “La mafia non ci rende…liberi professionisti”. Una partecipazione doverosa, come ha precisato il presidente del C.U.P., Massimiliano Fabozzi: “La nostra presenza è assolutamente necessaria al pari di tutti gli altri enti associativi che prenderanno parte alla manifestazione – precisa il presidente- anzi ritengo che la partecipazione sentita da parte di tutti i professionisti aderenti sia un’occasione per far sentire la nostra voce e far percepire la nostra presenza alla cittadinanza: anche noi possiamo dare il nostro contributo in questa battaglia dove lottiamo per un fronte comune.

Possiamo essere una risorsa preziosa per il territorio, un valore aggiunto al sostegno della legalità”. Il C.U.P. di Foggia è un' associazione costituita fra le rappresentanze istituzionali di livello locale degli Ordini e Collegi professionali. Il C.U.P. non ha fini di lucro e rappresenta, in conformità alle norme istitutive degli enti associati e nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuno, le professioni liberali italiane. Attualmente aderiscono alla sezione foggiana i seguenti ordini professionali: architetti, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, geometri, assistenti sociali, psicologi, notai, periti industriali, farmacisti, chimici, commercialisti, ostetriche e periti agrari. Una presenza determinante nella giornata il cui slogan recita: Foggia, insieme per chiedere verità e giustizia. Così anche la voce dei professionisti si potrà associare a questo coro di legalità.