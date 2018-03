VIDEO | Don Ciotti: "Lotta alla mafia vuol dire lavoro". Emiliano: "Abbiamo inventato il RED"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Si è svolta questa mattina nel salone di rappresentanza della Prefettura di Foggia, la conferenza stampa della presentazione della XXIII edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera, Avviso Pubblico e Regione Puglia, alla quale hanno preso parte anche don Luigi Ciotti presidente nazionale Libera, Michele Emiliano presidente Regione Puglia, Massimo Mariani Prefetto di Foggia e Daniela Marcone vicepresidente nazionale Libera.

La Giornata della Memoria e dell’Impegno, riconosciuta come giornata nazionale con legge dell’8 marzo 2017, il 21 marzo, primo giorno di primavera, ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnova in nome di quelle vittime l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata. “Terra, solchi di verità e giustizia” è il tema che accompagnerà la giornata che si svolgerà a Foggia e simultaneamente in migliaia di luoghi d’Italia , in Europa e in America Latina, dove verrà vissuta attraverso la lettura dei nomi delle vittime e, di seguito, con momenti di riflessione e approfondimento.

Ai microfoni di FoggiaToday don Luigi Ciotti e Michele Emiliano