Giornata della Memoria: in migliaia nella città "sotto attacco", in ricordo delle vittime innocenti di mafia

Nonostante la pioggia battente migliaia di persone, bambini, adulti, uomini, donne, rappresentanti delle istituzioni, della politica e del mondo dell'associazionismo e del volontariato, oltre che della scuola, dalle nove di questa mattina stanno attraversando le vie di Foggia in ricordo delle vittime innocenti di mafia.

‘Terra, solchi di verità e giustizia' è il tema della XXIII edizione’ della 'Giornata della Memoria' promossa da Libera, che ha scelto di raccontare questo luogo “perché le mafie del foggiano sono organizzazioni criminali molto pericolose che facciamo una tragica fatica a leggere. Perché, malgrado l’evidenza, la percezione della cittadinanza è ancora bassa. Una mafia, quella foggiana, così invasiva da spaventare. Le mafie foggiane sparano mentre le altre mafie non sparano più. Le mafie foggiane, tutte le mafie foggiane, mantengono la loro evidenza violenta laddove le altre mafie impongono il silenzio. Foggia è una città sotto attacco. La Capitanata è una provincia sotto attacco”.

La manifestazione di oggi – spiega Libera – “è un modo per rompere in modo definitivo con questa logica muta, per riscattarsi dal fallimento culturale che non assolve nessuno, ma che coinvolge tutti. Il corteo, che sta attraversando Corso Garibaldi, via Capozzi, via La Marmora, viale Ofanto, Corso Roma e Piazza Italia, si fermerà in Piazza Cavour dove alle 11 ci sarà la lettura dei 970 nomi. A seguire gli interventi. Dalle 14.30 alle 17.30 si terranno dei seminari tematici

17 omicidi e due casi di ‘lupara bianca’ dal 2017 ad oggi. La manifestazione di oggi “serve a generare consapevolezza e a colmare un ritardo storico, figlio della sottovalutazione. Serve non a colpevolizzare un contesto, magari tacciandolo tout court per mafioso, ma a spiegare quel che ci raccontano le indagini, le inchieste, le morti per strada e nelle campagne, i fatti. Serve a dire che la mafia foggiana è sì violenta e triviale, ma ha profondamente le mani nell’affare. E che i soldi di quell’affare, di quegli affari, vengono tolti a tutti. E che, quindi, le mafie sono il freno allo sviluppo, tanto economico quanto civile”