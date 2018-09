In fila al supermercato, carabiniere libero dal servizio sventa rapina: città lo premia con la 'Cicogna d'oro'

Giorgio Giancaterina, l'appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri che il 10 agosto scorso (mentre era libero dal servizio ed in fila alle casse del supermercato GM di via Piano San Rocco a Cerignola) sventò una rapina bloccando e immobilizzando Francesco Di Meo - il malvivente che si era impossessato con la forza del registratore di cassa e stava guadagnando l'uscita - è stato insignito dal Consiglio comunale della città ofantina della 'Cicogna d'oro'. A fare da cornice alla consegna - avvenuta in aula da parte del sindaco Franco Metta - il lungo applauso dell''assise cittadino.