Quando l'abusivismo dilaga: nell'area di rischio aeroportuale c'è chi costruisce in barba ad ogni vincolo

Gli agenti di Polizia Municipale sarebbero già intervenuti agli inizi di luglio, sigillando la struttura. Ma i lavori di sopraelevazione, a giudicare dalle foto, paiono continuare indisturbati. Siamo in area Gino Lisa, a Foggia, appena all’esterno del sedime aeroportuale, lungo via Castelluccio.

E lì che è collocato il manufatto “incriminato”: di proprietà di due sorelle, abusivamente si sta costruendo un secondo piano (come si evince dalle foto). Non esiste alcun permesso a costruire, ci comunica l’assessore all’Urbanistica, Ciccio D’Emilio, che fa sapere: esiste già una denuncia presso la competente Procura. E però, rispetto a quando i sigilli sono stati posti (era il 2 luglio scorso e c’erano solo le travi), oggi il secondo piano ha preso forma, segno che si sta continuando, in spregio a qualsivoglia norma.

La vicenda è tanto più grave se si pensa che la costruzione non solo è abusiva ma sorge in zona sottoposta a divieto di vincolo di rischio aeroportuale (pare fosse abusiva sin dalle origini, destinataria poi di condono). E ha messo in allarme Aeroporti di Puglia che, il 3 luglio, così scriveva al Comune di Foggia, segnatamente al sindaco Landella: “Si comunica che, durante la prima ispezione di routine dell’area di movimento dell’aeroporto di Foggia, è stata rilevata la presenza di attività di costruzioni in area esterna al sedime aeroportuale ma comunque adiacente al perimetro aeroportuale, e pertanto in area soggetti a vincoli edificatori per i quali si rende obbligatorio il rilascio di parere obbligatorio ENAC/ENAV, anche in considerazione del previsto intervento di prolungamento della pista di volo che vede il coinvolgimento anche di codesto Comune”.

Il Comune di Foggia dovrebbe intervenire con celerità e avviare l’iter per l’abbattimento. Seguiranno, auspichiamo, aggiornamenti.