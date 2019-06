Tutti per Gianpiero, il sergente 'foggiano' malato di cancro verso l'operazione: raccolti già 530mila euro

Mentre scriviamo la somma continua a crescere, giungendo in questi minuti a 530mila euro. Ne servono 600mila a Gianpiero Saglimbene, il sergente maggiore dell’Esercito colpito da un sarcoma desmosplastico a piccole cellule rotonde, al quale una delicata e costosissima operazione in USA potrebbe salvare la vita. Foggiatoday ne ha parlato nei giorni scorsi, diffondendo le coordinate per eventuali donazioni.

Che stanno arrivando. Una vera e propria gara di solidarietà alla quale sta partecipando l’Italia intera, ed oltre. Gianpiero ha 37 anni, è originario di San Severo e presta servizio presso i “Lancieri di Novara” 5° di stanza a Codroipo (in provincia di Udine), dove vive con la moglie e due figli di 6 e 7 anni, che lo hanno seguito per stare con lui.

Nel 2014 la terribile notizia: un raro ed aggressivo tumore che colpisce soprattutto adolescenti e giovani adulti è già allo stadio terminale. Negli States c’è chi potrebbe dare una mano a Gianpiero: Kato Tomoaki, del “Columbia University Medical Center”, che è già intervenuto su un caso simile. C’è però un problema: l’operazione ha un costo notevole, si parla di 600mila euro, cifra esorbitante. Da qui l’idea della moglie Barbara di affidarsi alla generosità di parenti, amici e all’intera comunità di Facebook.

Potete aiutare Gianpiero a questo indirizzo Facebook o donando al seguente IBAN:

IT76Y0760115700001012015028

BIC/SWIFT:

BPPIITRRXXX

INTESTATO A Gianpiero SAGLIMBENE e Barbara RADO

Poste Italiane filiale di Codroipo (UD)

CAUSALE:DONAZIONE PER GIANPIERO.“