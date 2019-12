Giampaolo Longhi, al 32enne di Foggia il premio volontario internazionale dell'anno: in Etiopia aiuta le donne vittime di schiavitù

E' Giampaolo Longhi, 32 anni di Foggia, il vincitore del premio volontario internazionale Focsiv 2019 conferito nei giorni scorsi a Roma.

Cresciuto nel mondo dello scoutismo a 11 anni, nel corso delle sue esperienze ha sviluppato la capacità e l’interesse per accompagnare la crescita dell’altro, cosa che continua a fare anche in contesti diversi e lontani da quello italiano. L’ultima esperienza lavorativa in Italia è avvenuta in un progetto Sprar a Bologna dove ha maturato quel desiderio di conoscenza di contesti e culture diverse in lui latente. Oggi lavora all'estero al fianco delle lavoratrici dell'Etiopia con la Comunità Volontari nel Mondo (ong della Focsiv), dove, come ha spiegato all'agenzia Dire, "tante di queste ragazze sono state vittime di schiavitù". "Il nostro lavoro è do aiutarle a costruirsi un futuro, riqualificandole sul piano professionale affinché una volta rientrate in patria possano reintegrarsi, ha aggiunto il volontario 32enne.

Il cooperante ha spiegato come anche ragazze minorenni si allontanano per via delle difficoltà economiche e affrontano viaggi pericolosi verso i paesi arabi, dove diventano schiave senza alcuna tutela". Gianpaolo ha spiegato anche come l'Etiopia stia facendo leva su accordi bilaterali che garantiscano tutele in alcuni paesi verso i quali c'è una migrazione forte, al momento sono tre.

Laureato in Economia aziendale nel capoluogo dauno, Gianpaolo Longhi ha studiato gestione dei fondi europei conseguendo a Varsavia un master in project managemente. Poi si è spostato a Bologna, dove lavora con la cooperativa Camelot. Qui il volontario dell'anno 32enne segue il progetto Sprar e il Fami.