Giampiero torna a sorridere: ultima visita con l'oncologo e poi il rientro in Italia

Gianpiero Saglimbene, il militare di San Severo colpito da una rara forma di sarcoma e volato negli States per combattere la malattia, può tornare in Italia. Lo ha comunicato su Facebook Barbara Rado, che ha detto che tutto procede bene e che il dott. Kato, dopo aver rimosso i drenaggi e parte dei punti, gli ha comunicato che lunedì avrà l'ultima visita medica con l'oncologo e poi potrà tornare in Italia.