Paolo Mongiello torna in libertà, il Riesame accoglie (solo) la sua richiesta: "Sono felice"

Il Tribunale del Riesame di Ancona ha accolto la richiesta di revoca della misura cautelare nei confronti dell’avvocato Paolo Mongiello; rigettate invece quelle degli altri indagati, compresi gli altri due professionisti foggiani, l’avvocato Vincenzo Luigi Chirolli e il commercialista Fabiano Rocco, che restano dunque agli arresti domiciliari. La decisione del Riesame è giunta venerdì pomeriggio. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 30 giorni.

“Siamo soddisfatti e certi di poter dimostrare l’assoluta estraneità dell’avvocato Mongiello rispetto ad una vicenda in cui non avrebbe dovuto proprio essere coinvolto” dichiara a Foggiatoday il suo legale, l’avvocato Michele Curtotti, “dimostreremo che è una persona offesa, tratta in inganno da chi queste operazioni le faceva già prima che entrasse in contatto con lui. Lo dimostreremo nel processo”.

Mongiello fu arrestato assieme agli altri due professionisti foggiani lo scorso 4 ottobre, nell’ambito dell’operazione “Ghost Tax” della Guardia di Finanza di Macerata eseguita su sette regioni e che avrebbe sgominato una vera e propria “organizzazione criminale” dedita alle “frodi fiscali” mediante stratagemmi contabili finalizzate a rendere possibili compensazioni indebite di crediti di imposta inesistenti, su imprese acquistate sull’orlo del fallimento e successivamente cartolarizzate (qui). 11 in tutto i professionisti finiti ai domiciliari. Il gip aveva anche disposto il sequestro di beni mobili ed immobili e di somme di denaro per 41milioni di euro. Associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale l’accusa.

Il Riesame ha disposto la scarcerazione solo per Paolo Mongiello. "Sono una persona libera e sono felice" le uniche parole del professionista foggiano.