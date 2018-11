Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Garofano è intervenuto in un seminario integrativo nell’ambito del corso di laurea in “Scienze investigative”, che per caratteristiche didattico-scientifiche resta l’unico corso di laurea giuridico specialistico italiano. L’intervento del gen. Garofano è stato preceduto da una lectio della prof.ssa Donatella Curtotti, direttore del dipartimento e coordinatrice del corso di laurea in “Scienze investigative”