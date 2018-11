Scoperta frode colossale da 85 milioni di euro: GdF smaschera imprenditori e professionisti (misure cautelari)

La Guardia di Finanza di Isernia, su disposizione della locale Procura della Repubblica, per una colossale frode fiscale quantificata in oltre 85 milioni di euro, ha eseguito una ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di sette soggetti, tra imprenditori, professionisti e collaboratori, amministratori formali e di fatto di società con sedi a Roma, Isernia, Giugliano in Campania, Villaricca, San Severo, Pescara, Guardiaregia, Piedimonte Matese, Apricena, e un decreto di sequestro preventivo per circa 24 milioni di euro.

Sono state, inoltre, effettuate numerose perquisizioni tra Abruzzo, Puglia, Campania, Lazio e Molise. Nell’operazione, frutto di anni di indagine ed accertamenti particolarmente complessi ed articolati condotti dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Isernia, sono stati impiegati oltre 100 militari e numerosi automezzi. I particolari sull’operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 11,00 odierne presso l’Ufficio del Procuratore della Repubblica di Isernia.