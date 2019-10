Fiamme Gialle in Comune: indagini in corso sulla "documentazione degli ultimi cinque anni" presso gli uffici di Torremaggiore

"Stamane la Guardia di Finanza, a seguito di indagini in corso, sta acquisendo documentazioni degli ultimi cinque anni presso gli uffici del Comune di Torremaggiore. L'Amministrazione si riserva di fornire ulteriori informazioni non appena ne sarà in possesso". Così il sindaco Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore su Facebook.