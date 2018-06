Le ruspe non bastano, a Parco San Felice spunta un gazebo al posto del chiosco abbattuto

Evidentemente le ruspe in azione al Parco San Felice di Foggia e l'abbattimento del chiosco di proprietà comunale ma occupato abusivamente e utilizzato per la somministrazione di cibi e bevande, erano serviti a ben poco. Almeno fino all'intervento compiuto questa mattina, e ancora in corso, degli operatori della polizia locale e degli agenti del 113.

Ieri mattina, infatti, c'è chi aveva pensato bene di montare un gazebo con tanto di insegne e frigoriferi, ovviamente non autorizzato. Sul posto è presente anche un camion, dove quasi sicuramente verrà caricata l'attrezzatura.

