Orrore a Lucera, gatto entra in un negozio e viene allontanato a bastonate: lesionata la spina dorsale

Gatto entra in un negozio e viene allontanato a colpi di mazza, fino a rimanerne tramortito. Orrore a Lucera, per l'episodio avvenuto ieri sera in un negozio di via IV Novembre.

"Il gattino è stato colpito una scopa e ha riportato una lesione alla spina dorsale e forse una emorragia interna", fanno sapere alcuni soggetti intervenuti in soccorso del gatto. "Sono quindi intervenuti gli ex gestori del canile di Lucera con la volontaria Annamaria per i primi soccorsi del gattino" che però, si legge nella denuncia via social, "con dispiacere è morto durante la notte. Ci siamo già attivati per denunciare l'accaduto", assicurano.