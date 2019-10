La polizia non fa sconti: 'puniti' automobilisti ubriachi o al volante col cellulare. Via 1060 punti dalle patenti

La polizia stradale non fa sconti a nessuno. E, nelle ultime settimane, ha intesificato i controlli per garantire sempre maggiore sicurezza agli utenti della strada, scovando automobilisti pericolosi o indisciplinati.

Nei mesi di agosto e settembre, infatti, è continuata una notevole mobilità che ha interessato il sistema viario della provincia lungo le direttrici per le località di culto, di villeggiatura e, nelle fasce orarie serali e notturne, verso i luoghi di ritrovo, soprattutto giovanili. Pertanto, la polizia stradale ha incrementato la vigilanza sulle strade al fine di rendere più efficace l’attività di prevenzione e contrasto dei comportamenti di guida più pericolosi, garantendo la fluidità della circolazione in condizioni di massima sicurezza, cercando di dare nuovo impulso al contenimento del fenomeno infortunistico.

Particolare attenzione è stata dedicata all’azione di prevenzione e controllo alla verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti ed attivazione di servizi mirati al controllo per il contrasto della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. A tal proposito, il personale della Sezione Polizia Stradale di Foggia e della Sottosezione di Vieste ha effettuato una vasta attività avente lo scopo di prevenire o reprimere quei comportamenti di guida costituenti potenziale pericolo per gli utenti delle strade. I servizi, denominati di “alto impatto”, sono stati effettuati in agro di Manfredonia, Mattinata, Vieste, Peschici, Rodi Garganico, e nelle tratte stradali che collegano i Comuni.

Nel corso dei servizi, effettuati anche in ore serali e notturne, sono stati controllati 890 veicoli e 975 persone; sono state elevate 700 contestazioni contravvenzionali per scorretto comportamento alla guida e sottratti 1060 punti alle patenti. Denunciate 10 persone per guida sotto effetto di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti, lesioni stradali gravi e gravissime; ritirare 15 patenti di guida. Si è proceduto, inoltre, al ritiro di 13 Carte di Circolazione ed al sequestro 13 veicoli per mancanza di copertura assicurativa; a quattro persone è stata comminata la sanzione di 5.000 euro per guida senza patente. Sanzionati 60 utenti per aver utilizzato apparecchi radiotelefonici mentre erano alla guida.

Monitorati i limiti di velocità sui tratti a maggior rischio incidenti, mediante l’utilizzo del Telelaser Trucam. Trattasi di un’evoluzione del vecchio dispositivo che, oltre a svolgere la funzione base di percepire la velocità, ha una telecamera incorporata grazie alla quale registra tutto ciò che vede. L’autovelox 2.0, utilizzabile anche di notte grazie ad un flash a infrarossi, ha una gittata di 1,2 km e non si limita a registrare la velocità del veicolo, bensì registra se l’automobilista ha o meno la cintura e se quest’ultimo, mentre guida, utilizza un dispositivo cellulare.