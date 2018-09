La polizia stradale non fa sconti a nessuno: sul Gargano controlli serrati e pioggia di multe

E' tempi di bilanci per la Polizia Stradale, dopo le intense attività messe in campo nel mese di agosto, per monitorare il sistema viario della provincia lungo le direttrici per le località di culto, di villeggiatura e, nelle fasce orarie serali e notturne, verso i luoghi di ritrovo soprattutto giovanili.

La Polizia Stradale ha incrementato la vigilanza sulle strade al fine di rendere più efficace l’attività di prevenzione e contrasto dei comportamenti di guida più pericolosi, garantendo la fluidità della circolazione in condizioni di massima sicurezza, cercando di dare nuovo impulso al contenimento del fenomeno infortunistico. Particolare attenzione è stata dedicata all’azione di prevenzione e controllo alla verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti ed attivazione di servizi mirati al controllo per il contrasto della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Personale della Sezione Polizia Stradale di Foggia e della Sottosezione di Vieste, nella seconda metà del mese, proseguendo quanto fatto nella prima metà, ha effettuato una vasta attività avente lo scopo di prevenire e/o reprimere quei comportamenti di guida costituenti potenziale pericolo per gli utenti delle strade. I servizi, denominati di “alto impatto”, sono stati effettuati in agro di Manfredonia, Vieste, Peschici, Rodi Garganico, San Menaio e nelle tratte stradali che collegano gli stessi Comuni.

Gli operatori hanno effettuato circa 300 posti di controllo, anche in ore serali e notturne, nel corso dei quali sono stati controllati 900 veicoli ed elevate 487 contravvenzioni per scorretto comportamento alla guida e/o anomalie documentali, con decurtazione di 870 punti alle patenti di guida. Sono state denunciate persone per il reato di guida sotto forte influenza di sostanze alcooliche, con ritiro delle patenti di guida e confisca dei veicoli e si è proceduto alla contestazione amministrativa, nei confronti di 7 utenti, per guida sotto influenza di sostanze alcooliche e contestuale ritiro delle rispettive patenti di guida (art. 186 del CdS); altre 8 patenti ritirate per scorretto comportamento alla guida.

Per aver utilizzato apparecchi radiotelefonici mentre erano alla guida 30 utenti sono stati sanzionati. Sequestrati, per varie infrazioni al Codice Stradale, 16 veicoli di cui 9 per mancanza di copertura assicurativa. In agro di Vieste, inoltre, è stata recuperata e sottoposta a sequestro, poiché provento di furto, un’autovettura Modello Jeep Renegade con targhe, non proprie, applicate. Nei confronti di due conducenti di mezzi pesanti, di cui uno di nazionalità albanese, che trasportavano pomodori sono state elevate sanzioni per un importo di 6.682,00 Euro, effettuati 2 fermi amministrativi, ritirate le due carte di circolazione ed 1 patente di guida per guida del veicolo con patente di guida diversa da quella prevista, sanzione a carico del proprietario del mezzo per incauto affidamento, per mancanza del titolo di guida del conducente, mancata installazione del disco tachigrafo e guida del veicolo oltre il limite di età consentito.

Il conducente di un furgone è stato sanzionato per mancanza di copertura assicurativa, mancata revisione del mezzo, utilizzo di patente diversa da quella richiesta per l’uso del veicolo e circolazione senza l’inserimento nel tachigrafo del foglio di registrazione; nei confronti del proprietario del mezzo per incauto affidamento; redatti verbali di fermo e sequestro amministrativo del mezzo e ritirata la patente di guida al conducente. In occasione delle forti precipitazioni di fine agosto, che hanno causato forti disagi in agro di Rodi Garganico, zona Lido del Sole, è stata espletate attività di soccorso e di antisciacallaggio per prevenire e/o reprimere attività delittuose (furti) nei confronti dei turisti.