Sfruttamento della prostituzione (anche minorile) sul Gargano: scatta il blitz dei carabinieri

Blitz dei carabinieri, sul Gargano: nelle prime ore di questa mattina, i militari hanno eseguito alcune ordinanze cautelari per gravi reati - tra cui sfruttamento della prostituzione, anche minorile - nei confronti di alcuni cittadini. I dettagli dell'indagine verrano illustrati nell'ambito di una confernza stampa in programma in mattinata presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia.